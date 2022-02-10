«الإمارات» يطالب بتحقيق بعد إصابة ناجم

المصدر: دبي- العوضي النمر

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طالب نادي الإمارات اتحاد الكرة ولجنة الحكام بضرورة إجراء تحقيق عاجل بشأن واقعة إصابة الحكم خالد ناجم خلال إدارته لمباراة شباب الأهلي مع الإمارات في الجولة الرابعة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن رفض استبداله مع الحكم الرابع وفق اللوائح.

وقال يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي»: إننا نحترم ونساند جهاز التحكيم خاصة وأنه يضم نخبة طيبة من شباب الوطن، ولكن تعددت الأخطاء التحكيمية على فريقنا على مدار منافسات مسابقة دوري أدنوك، حيث تعرضنا لأخطاء تحكيمية فادحة كلفتنا الكثير من النقاط خلال الجولات الماضية، وسبق وأرسلنا 5 خطابات لاتحاد الكرة نعدد فيها تلك الأخطاء وللأسف لم نتلق أي رد على تلك الرسائل للآن.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات قائلاً: إن الواقعة الأخيرة للحكم خالد ناجم الذي رفض الاستبدال وفقاً للوائح بعد أن تعرض للإصابة خلال إدارته لمباراة فريقنا أمام شباب الأهلي تعتبر واقعة خطيرة ولابد أن يفتح اتحاد الكرة التحقيق بشأنها، خاصة وأن الحكم صرح لزملائه في تقنية الفيديو بأنه تعرض لشد عضلي خلال المباراة، ويمكن للجنة قضاة الملاعب العودة لحوار الحكم من طاقم «الفيديو» من خلال أشرطة التسجيل الخاصة بسيارة الفيديو.

وكان ملاحظاً جداً تأثر ناجم بإصابته خلال إدارته للمباراة لدرجة أن بعض جمهور شباب الأهلي قال عبر مكبرات الصوت الخاصة بهم إن الحكم مصاب، ونحن نتمنى السلامة للحكم فهو شاب من شباب الوطن ولكن كان لابد عليه إبلاغ المسؤولين عن المباراة ليتم استبداله بالحكم الرابع وفق اللوائح بدلاً من التمسك بإدارة المباراة وهو غير جاهز بدنياً.

وطالب يوسف البطران لجنة الحكام بضرورة مراعاة تعيين الحكام المناسبين لإدارة المباريات المهمة في صراع البقاء والذي لا تقل منافسته سخونة عن صراع القمة، وقال نلاحظ إسناد مهمة تحكيم مباريات نادي الإمارات لحكام درجة أولى جدد أو العائدين من فترة غياب، وتكون عودتهم وتجهيزهم عبر بوابة فريق الإمارات، مع أن الفريق ليس في وضعية تجعله يتحمل أخطاء يكون لها مردود سلبي على نتائجه.

مساواة

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات إلى أن مطلبه عادل بضرورة تحقيق المساواة بين الفرق وعدم النظر إلى أسماء الفرق أو قمصانها عند تعيين قضاة الملاعب، وهذا في صالح اللعبة وتطورها ونحن كناد لا نطلب أكثر من حقنا والتطبيق الأمثل للقانون داخل الملعب بما يضمن للمسابقة بريقها، ونجاح قضاة الملاعب في مهامهم عامل مهم للارتقاء باللعبة ومختلف المسابقات.

واختتم يوسف البطران بقوله: قمنا خلال الفترة الماضية بإعادة ترتيب أوراق فريقينا سواء من ناحية الجهاز الفني أو اللاعبين وبدأت نتائج الفريق في التطور، ونسير في الطريق الصحيح لتأكيد بقائنا في دوري المحترفين، ونحن لا نطالب قضاة الملاعب سوى بالتركيز والاهتمام بأداء مهامهم على الوجه الأكمل ونحن معهم نؤيدهم ونساندهم.

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