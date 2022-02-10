كاراتسيف يستعد للدفاع عن لقب «سوق دبي الحرة للتنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يستعد اللاعب أصلان كاراتسيف، حامل لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس لعام 2021، للمشاركة من جديد في دورة هذا العام من البطولة التي تُقام الشهر الجاري، بعد أن نجح برفع كأس بطولة العام الماضي بإحراز فوزٍ نظيف على اللاعب لويد هاريس وحصد لقبه الأول في جولات بطولة رابطة محترفي التنس العالمية، ليحجز لنفسه مقعداً ضمن قائمة أفضل 30 لاعباً على مستوى العالم لأول مرة في تاريخه.

ويعد كاراتسيف اللاعب الروسي الثالث الذي يتمكن من الوصول إلى نهائي بطولة دبي والوحيد الذي نجح في إحراز اللقب، إذ لم يوفق اللاعبان مارات سافين في عام 2001 وميخائيل يوجني في عامي 2007 و2010 في الفوز بالبطولة، بالرغم من وصولهما إلى المباريات النهائية.

كما يعد كاراتسيف اللاعب الأول المشارك ببطاقة دعوة الذي ينجح في الوصول إلى نهائي بطولة دبي بعد توماس موستر في عام 1997 والذي تمكن من إحراز اللقب بعد واين فيريرا في عام 1995. وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة:

«شهد العام الماضي المرة الأولى التي يلتقي فيها مشارك ببطاقة دعوة مع متأهل إلى البطولة في المباراة النهائية، منذ انطلاق سلسلة بطولات رابطة محترفي التنس لفئة 500 نقطة في عام 2009. وقدّم الروسي كاراتسيف أداءً مذهلاً طوال البطولة وليس فقط في المباراة النهائية. وسررنا كثيراً بعودته للمشاركة من جديد هذا الموسم، ونتمنى له التوفيق في الدفاع عن لقبه». وقال صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس:

«لا شك أن أصلان كاراتسيف سيكون خصماً لا يُستهان به، خاصةً أنه يسعى للدفاع عن لقبه. وسبق أن تغلّب حامل اللقب على نوفاك جوكوفيتش، اللاعب المصنّف أول عالمياً. وسيكون من الممتع مشاهدته يحاول تكرار فوز العام الماضي على أرض الملعب».

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