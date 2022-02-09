شركة النصر لكرة القدم تثمن ثقة راشد بن حمدان

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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ثمن مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم الجديد الثقة الغالية التي أولاها له الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة مساء أمس، برئاسة محمد أحمد المري، وحضور الأعضاء عبدالله بن طوق، نائب الرئيس و محمد علي الغيثي، الدكتور حسن سهيل، عادل شاكري، سعيد بوسمرة، أعضاء المجلس ,والمدير التنفيذي توفيق الزهروني.

وحضر جانباً من الإجتماع مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة النادي، حيث رحب بالأعضاء الجُدد مُتمنياً لهم التوفيق والسداد في مهمتهم ودعاهم للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف ورفع التحديات خلال المرحلة القادمة على المدى القريب والمتوسط والبعيد لما فيه المصلحة العليا لنادي النصر وبما يتناسب مع قيمتة وعراقتة وتاريخه .

وناقش المجلس، بعد ذلك، الموضوعات المدرجة في جدول أعماله .

وتم الإطلاع على التقارير الفنية والمالية للشركة ودراسة الوضع الفني لقطاع الأكاديمية وقطاع المحترفين واعرب المجلس عن ثقته في المدرب المواطن سالم ربيع بوسماح لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة القادمة .

كما تم إستعراض الهيكل التنظيمي للشركة ومناقشة متطلبات وتحديات المرحلة القادمة ضمن خطة العمل 2022-2025 ، وبناء عليه تم توزيع المهام بين الأعضاء الجدد بالمجلس.

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