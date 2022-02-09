«معالم أبوظبي» مقصد أندية وجمهور «كأس العالم»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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لم يجد تشيلسي الإنجليزي «بطل أوروبا»، أفضل من صورة «مسجد الشيخ زايد الكبير»، للإعلان عن وصوله إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعداداً لتدشين مشواره في بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، حينما يواجه منافسه الهلال السعودي «بطل آسيا»، في الدور نصف النهائي، مساء اليوم على استاد محمد بن زايد.

ونشر حساب نادي تشيلسي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والذي يحظى بمتابعة 19.3 مليون شخص، صورة لوصول الرحلة التي أقلته من إنجلترا، وحملت في خلفيتها «مسجد الشيخ زايد الكبير»، بمآذنه العالية، وألوانه البيضاء الزاهية، للإعلان عن وصوله إلى أبوظبي.

ومثلت «معالم أبوظبي»، التي تحتضن مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخها، بعد أعوام 2009، 2010، 2017، 2018، مقصداً لنجوم «مونديال الأندية» من اللاعبين، والجماهير التي جاءت خلف أنديتها من دول إنجلترا، البرازيل، المكسيك، السعودية، مصر، وتاهيتي، وغيرها.

واحتل مسجد الشيخ زايد، بعمارته الإسلامية البديعة، وألوان رخامه الأبيض الموشى بالآيات القرآنية، والزخارف الإسلامية المشغولة يدوياً، واجهة معالم أبوظبي الأكثر زيارةً من جماهير «مونديال الأندية»، بعدما تصدرت صوره معظم مواقع وحسابات الأندية وجماهير البطولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تقرير

ونشر الموقع الرسمي لنادي مونتيري المكسيكي، الذي خسر مباراته الأولى أمام الأهلي المصري 0-1، وهو يتأهب لمواجهة الجزيرة مساء اليوم، في سباق المركز الخامس على استاد آل نهيان، تقريراً موسعاً على موقعه الرسمي، عن معالم أبوظبي المختلفة، و«مسجد الشيخ زايد الكبير».

واستعرض التقرير، انطباعات الجمهور المكسيكي العريض، الذي جاء خلف فريقه، بعد رحلة سفر طويلة، استغرقت أكثر من 30 ساعة، وتناول التقرير رحلة الاستمتاع لجماهير النادي في العاصمة بمعالمها السياحية، ومرافقها المتطورة، ووصف الجمهور زيارة المسجد، بأنها «أفضل اللحظات».

وحظيت صور تميمة طائر الببغاء «باراكيت» بألوانه الخضراء، والذي يمثل الشعار الرسمي لنادي «بالميراس البرازيلي» في «كورنيش أبوظبي»، بتفاعل العشرات من مشجعي النادي، في ظل الجدل المستمر ما بين إدارة النادي، التي تفضل طائر الببغاء شعاراً للنادي، ورغبة الجمهور المصرة على جعل الخنزير رمزاً لها.

وتفاعل العشرات من مشجعي نادي الهلال السعودي، مع صورة نشرها الحساب الرسمي للنادي باللغة الإنجليزية، لحصة تدريبية لـ «الزعيم»، في مقر إقامته بأحد فنادق أبوظبي، وعلق المتابعون على «المنشآت المثالية لفنادق وملاعب أبوظبي».

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