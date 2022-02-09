الدوسري.. 43 هدفاً في 202 مباراة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل سالم الدوسري، الجناح الهجومي لفريق الهلال السعودي، هدفاً في مرمى علي خصيف حارس الجزيرة الإماراتي، في مباراة الفريقين بربع نهائي كأس العالم للأندية، التي انتهت لصالح الهلال بستة أهداف لهدف، ليرفع الدوسري رصيده، مع الزعيم السعودي، إلى 43 هدفاً في كل البطولات، خلال مسيرته التي امتدت لنحو عشرة أعوام، وسجلت المباراة الظهور رقم 202 للاعب الأزرق، فيما تُوج مع الهلال بأربعة عشر لقباً، وحصل على لقب أفضل لاعب بآسيا.

وكان هدف الدوسري هو الثاني له على صعيد مشاركاته في كأس العالم للأندية، كما صنع خلال مواجهة فخر أبوظبي، تمريرة حاسمة (أسيست) ليرفع رصيده من تمريراته الحاسمة إلى 38 تمريرة، ويتطلع الدوسري إلى تحقيق المزيد من الأرقام والإنجازات في البطولة الحالية.

ويعول أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021 على مباراة تشيلسي الإنجليزي القادمة، لخطف الأضواء، والتألق أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ويدرك نجم الكرة السعودية قيمة المباراة، وما تعنيه مواجهة البلوز، ويرى سالم أن فريقه قادر على تحقيق الفوز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز