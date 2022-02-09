الجزيرة ومونتيري.. البحث عن «الخامس»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يبحث الجزيرة ومونتيري المكسيكي عن حفظ ماء الوجه في بطولة كأس العالم للأندية 2021، عندما يلتقيان عند الخامسة والنصف مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الخامس بالبطولة على أرضية ملعب استاد آل نهيان، بعد خسارة الفريقين في مرحلة ربع النهائي، ما يزيد دافعهما من أجل الفوز المعنوي والخروج بأقل الخسائر في النسخة 18 من المنافسة التي تجذب أنظار العالم.

وتعرض الجزيرة إلى خسارة كبيرة أمام الهلال السعودي في ربع النهائي 1-6 رغم تقدمه بهدف السبق، في نتيجة مفاجئة مثلت أكبر خسارة في تاريخ مشاركات البطولة، بينما خسر مونتيري أمام الأهلي القاهري بهدف دون أن يقدم المستوى المتوقع منه. وأكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أنه ما زال يشعر بالحزن بسبب الخسارة السابقة، لكنه على الرغم من ذلك سيعمل مع لاعبيه على تحقيق الفوز، وتقديم مباراة جيدة، وقال: علينا أن نتحلى بالقوة في المباراة وأن نبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز.

أسلوب

وأشار كايزر إلى صعوبة اللقاء، ذاكراً أن المنافس فريق قوي يمتلك عناصر متميزة في صفوفه ويعتمد على أسلوب امتلاك الكرة والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، مؤكداً أن مونتيري يتمتع أيضاً بخبرة كبيرة وأن فريقه سيكون مطالباً بالكثير حتى يتمكن من الفوز عليه، وقلل مدرب الجزيرة من تأثير معرفة خافيير أغيري بفريقه من واقع عمله السابق في الدوري الإماراتي، ذاكراً أن كل شيء أصبح متاحاً ومعروفاً في عالم كرة القدم، وأن التأثير الكبير سيكون في الأداء وتنفيذ خطة اللعب بشكل جيد.

ودافع مارسيل كايزر عن لاعبيه، مؤكداً أن كل لاعب قدم ما عنده في مباراة الهلال، وقبلها أمام بيراي التاهيتي، مشدداً على أهمية تجاوز الخسارة السابقة وإحزان عدم بلوغ نصف النهائي والعمل على الظهور بمستوى أفضل في لقاء اليوم.

نجاح

فيما أكد خافيير أغيري مدرب مونتيري أنه يتطلع لتحقيق الفوز على الجزيرة وأثنى مدرب مونتيري على نجاح الإمارات في تنظيم البطولة، وقال إن كل شيء كان رائعاً في التنظيم مع وجود ملاعب متميزة للتدريبات والمباريات، وأضاف: الإمارات تقدم دائماً عملاً رائعاً في كل الأحداث الرياضية، لذلك لم استغرب التنظيم الجيد الذي صاحب البطولة.

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