الصفقات الشتوية تظهر في الدور الثاني للدوري الكويتي

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من القسم الثاني لدوري stc الكويتي بمواجهتين؛ الأولى بين التضامن والعربي، بينما يحل في المباراة الثانية الكويت ضيفاً على اليرموك، في جولة ستشهد الظهور الأولي للانتقالات الشتوية التي أجرتها الأندية لتدعيم صفوفها بالمحترفين وخاصة أندية القمة التي تتنافس على اللقب هذا الموسم، فكانت المواجهة التي جمعت العربي أمام التضامن في الدور التمهيدي لكأس ولي العهد ظهر خلالها محترفو الفريقين.

ففي العربي الذي يحتل الترتيب الرابع برصيد 17 نقطة نجح الثنائي الجديد السوداني وليد الشعلة، والليبي محمر الصولة في قيادة فريقهما إلى التأهل وقدما أوراق اعتمادهما رسمياً.

وتنتظر الجماهير الجزائري طارق بوعبطة في تقديم نفسه هو الآخر من أجل الاطمئنان على الفريق في الحفاظ على لقبه الذي تحقق في الموسم الماضي، بينما التضامن الذي جاء في الترتيب الثامن برصيد 7 نقاط حافظ على قوام الفريق خلال الفترة الحالية برفض إبرام تعاقدات جديدة واستقر على المحترفين بعد قناعة الجهاز الفني والإداري بهم.

وفي المباراة الثانية التي يدخلها الكويت وصيف جدول الترتيب برصيد 19 نقطة ويسعى إلى اللحاق بالصدارة بعدما دعم صفوفه بانضمام الثنائي الإسباني جاي ديمبلي والتونسي طه ياسين الخنيسي، بينما تصدر اليرموك الذي يحتل الترتيب العاشر «الأخير» 3 نقاط الميركاتو الشتوي في الكويت بإبرام أربعة تعاقدات جديدة هم الغواتيمالي راميريز، الإكوادوري جبرايل، المغربي سفيان لكزير، والبرازيلي كلادير، بالإضافة إلى محترفه الكولومبي كارلوس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز