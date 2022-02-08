لعبة القط والفأر مستمرة بين النواخذة والعربي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفض كل من النواخذة متصدر ترتيب الهواة ووصيفه العربي التنازل عن القمة ونجح الفريقان في مواصلة مشوار الانتصارات وعدم التفريط في النقاط مع نهاية مباريات الجولة 18 والتي انتهت مبارياتها السبع على وقع الفوز، ولم يكن التعادل حاضراً في أي مباراة، وسجل اللاعبون 23 هدفاً أعلاها خلال مباراة الجزيرة الحمراء الفائز على سيتي بنتيجة 4-3، ولا يزال فارق النقطتين بين المتصدر ووصيفه يشعل الصراع المستمر بين الفريقين.

وقاد المحترف البرازيلي فرانسسكو سوزا فريقه دبا الفجيرة إلى تحقيق فوز صعب على التعاون بهدف وحيد كفل العلامة الكاملة للنواخذة .

والذي تنفست جماهيره الصُعداء بهذا الهدف الغالي، وأدى لاعبو النواخذة المباراة بتراجع لم تعتد عليه الجماهير من قبل وربما قاد مركز التعاون المتأخر - الثالث عشر - في ترتيب المسابقة نجوم دبا إلى الإحساس بضمان تحقيق الفوز لكن الفريق الضيف أظهر مستوى جيداً وقدم مباراة كبيرة لتحسم خبرة لاعبي دبا نتيجة المباراة لمصلحتهم محافظين على حظوظهم في خطف إحدى بطاقتي التأهل لمصاف دوري أدنوك للمحترفين بعدما رفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة.

عودة قوية

ونجح العربي في استعادة مستواه المعروف الذي خاض به مباريات مرحلة الذهاب وتمكن رفاق اللاعب «الخبرة»راشد عيسى من تحقيق فوز عريض خارج القواعد على مسافي بنتيجة 3-1 كفلت للوصيف النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 44 نقطة خلف دبا المتصدر، لتسعد جماهير العربي بهذا الفوز والذي أبقى على آمال الصعود قائمة بشرط مواصلة مسلسل النتائج الإيجابية في مقبل الجولات.

وأبقى دبا الحصن على حظوظ قائمة في التأهل للأضواء بعد أن استعاد الفريق المركز الثالث من الحمرية والذي غاب عن خوض مباريات الأسبوع 18 بسبب الراحة، وتمكن الحصن من تحقيق الفوز على غلف إف سي بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 37 نقطة.

وتقدم البطائح خطوة جديدة وتمكن الفريق من الترقي للمركز الخامس «34 نقطة» بعد فوزه في الديربي على الذيد بثنائية نظيفة جعلت حظوظ الفريق مفتوحة على كل الاحتمالات في انتظار مقبل المباريات.

وتمكن حتا والفجيرة من استعادة نغمة الانتصارات من جديد خلال مباريات الأسبوع الحالي وألحق الإعصار السادس «28 نقطة» الهزيمة بمصفوت بنتيجة 2-1 عن طريق نوانيري وحسين عبد الله، وسار ذئاب الفجيرة السابع «26 نقطة» على ذات الطريق وأودع رماة الفريق ثنائية في مرمى الرمس بعد أن دون الغاني وليام اوسو على أول أهدافه مع الذئاب فيما تكفل احمد محمد بإحراز الهدف الثاني.

16

ولا يزال البرازيلي ديغو داسيلفا محترف النواخذة في قمة ترتيب الهدافين بـ 16 هدفاً، يليه مواطنه فينسيوس «الحمرية بـ 13 هدفاً، ومن ثم يأتي ليما محترف الرمس بـ 11 هدفاً وكوستا محترف الحصن» 10 أهداف )

وتنطلق الجولة 19 يوم السبت المقبل بأربع مباريات تجمع العربي وغلف اف سي، الحصن والجزيرة الحمراء، حتا ضد مسافي، البطائح ومصفوت، ويوم الأحد تجرى 3 مباريات الحمرية ودبا في قمة مباريات الأسبوع والتعاون ضد الفجيرة والرمس والذيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز