رسمياً.. النصر يقيل دياز وسالم ربيع مدرباً جديداً

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أعلن نادي النصر عن إقالة الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميا وتعيين المدرب المواطن سالم ربيع بديلا عنه.

وأصدر النادي بيانا جاء فيه: شركة النصر لكرة القدم تكلف المدرب المواطن سالم ربيع بوسماح بقيادة الفريق الأول خلال الفترة القادمة بعد الاجتماع بالمدرب رامون دياز للاتفاق على انهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين لما فيه مصلحة الفريق الأول.

وكانت الخسارة من عجمان بهدف دون رد على استاد آل مكتوم في الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت الإدارة لاتخاذ قرار الإقالة، حيث لم يحقق العميد الفوز آخر 10 مباريات وتحديدا منذ 2 نوفمبر الماضي عندما فاز على الوصل بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستلم سالم ربيع مهامه على رأس الفريق مساء اليوم، ليقود تدريبات النصر استعدادا لمواجهة العروبة في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين.

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