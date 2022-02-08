الهلال ينتظر «الفرج» قبل قمة تشيلسي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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تزايدت فرصة سلمان الفرج قائد فريق الهلال في المشاركة أمام تشيلسي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، بعد أن قطع اللاعب شوطاً بعيداً في التأهيل بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، حيث يتحدد اليوم مصير اللاعب في المشاركة من عدمها، هل سيكون ضمن قائمة المباراة أم لا بعد خضوعه لمزيد من الاختبارات.

وينتظر أن تصل أبوظبي أعداد كبيرة من جماهير الهلال، لدعم فريقها أمام بطل أوروبا، بعد تأهله إلى نصف نهائي البطولة على حساب الجزيرة، حيث أشارت تقارير إلى أن إدارة النادي تدرس حالياً تنظيم رحلات جوية وبرية من الرياض إلى أبوظبي للراغبين في السفر.

من ناحية أخرى، كشف البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال، أنه قد يجري تعديلات على التشكيلة التي لعبت أول من أمس، عندما يواجه أمام تشيلسي، وخاصة في خط الدفاع.

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