أحمد سعيد: 7 دقائق غيّرت كل شيء أمام الهلال

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد أحمد سعيد، مدير ولاعب الجزيرة السابق، أن مارسيل كايزر، مدرب الفريق، تعامل باحترام مع الهلال السعودي، رغم الخسارة الكبيرة، ذاكراً أن كايزر اعتمد على 5 مدافعين لأنه كان يدرك أن قوة الهلال الهجومية تتطلب التركيز الدفاعي، مشيراً إلى أن تكتيك المدرب الهولندي نجح خلال الجزء الأول من اللقاء، وتمكن الفريق من نيل الأفضلية والتقدم بالهدف الأول، وأضاف: لكن في 7 دقائق فقط تغير كل شيء عندما أحرز الهلال الهدفين الأول والثاني.

وأشار إلى أن «فخر أبوظبي» لم يفكر في الذهاب بعيداً خلال بطولة كأس العالم للأندية التي خسر فيها الفريق أول من أمس أمام الهلال السعودي بنتيجة كبيرة بلغت 1 - 6 في ربع النهائي، مؤكداً أن عدم إضافة أجانب جدد في فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة كشف طموح النادي وتفكيره وأضاف: لو كان طموح النادي التقدم في البطولة لتم استقطاب لاعبين أجانب بمستوى متميز، وهذا من أساسيات كرة القدم. لأن أجانب الفريق لا يمكن الاعتماد عليهم في البطولات الخارجية والمنافسات الكبيرة.

وأضاف أحمد سعيد: نعم الجزيرة لديه أجانب محترفون ولكن في الدوري المحلي فقط، حتى محلياً هنالك حالة من عدم الرضا على المستوى الذي يقدمونه.

ورأى أحمد سعيد أن مارسيل كايزر مدرب الفريق تعامل باحترام مع الهلال السعودي رغم الخسارة الكبيرة، ذاكراً أن كايزر اعتمد على 5 مدافعين لأنه كان يدرك أن قوة الهلال الهجومية تتطلب التركيز الدفاعي، مشيراً إلى أن تكتيك المدرب الهولندي نجح خلال الجزء الأول من اللقاء، وتمكن الفريق من نيل الأفضلية والتقدم بالهدف الأول، وأضاف: ولكن في 7 دقائق فقط تغير كل شي عندما أحرز الهلال الهدفين الأول والثاني.

مكاسب

وقال مدير الجزيرة السابق، إن الفريق ورغم خروجه من مرحلة ربع النهائي لكنه حقق مكاسب عدة في المباراتين السابقتين،

مؤكداً، أن الجزيرة مطالب بالاجتهاد والتركيز في مباراة الغد أمام مونتيري ليختتم البطولة بنيل المركز الخامس وفوز يمكن أن يساعده معنوياً في الفترة المقبلة، ذاكراً أن الفوز يتطلب جهداً كبيراً من جميع اللاعبين لأن المنافس فريق قوي.

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