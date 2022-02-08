علي خصيف: «المونديال» بوابة البناء للمستقبل

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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أكد علي خصيف، حارس مرمى نادي الجزيرة، أن مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية في أبوظبي، يجب أن تكون بوابة لمواصلة البناء للمستقبل، وعدم التوقف عند الخسارة أمام الهلال السعودي، من خلال السعي لدعم العناصر الشابة، التي شكلت العدد الأكبر من قائمة الفريق، والحرص على إنهاء المشوار بأفضل طريقة ممكنة، في لقاء مونتيري المكسيكي على المركز الخامس.



واعترف خصيف أن الخسارة أمام الهلال كانت بنتيجة قاسية، وقال: نهنئ الأشقاء، ونتمنى لهم المضي قدماً في البطولة، نعتذر من جماهيرنا، ونعدهم أن يكون القادم أفضل، من خلال الفائدة التي ستعود على المجموعة ككل، والخبرة التي سيحصل عليها اللاعبون، الذين يشاركون لأول مرة في هذا الحدث العالمي، من أجل تعزيز تطلعاتهم نحو المضي قدماً لتحقيق المزيد من الطموحات، سواء مع الجزيرة أو المنتخبات الوطنية. وجدد خصيف شكره للجماهير التي آزرت الفريق في أول مباراتين له في البطولة، وتمنى منهم مواصلة الدعم في اللقاء المقبل أمام مونتيري، الذي تعاهد فيه اللاعبون على بذل قصارى جهدهم، للخروج بالصورة المأمولة، وحصد النتيجة الإيجابية.

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