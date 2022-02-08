23 لاعباً في تدريبات تشيلسي لمواجهة الهلال السعودي غداً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يأمل الجهاز الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لحاق لاعبه مايسون ماونت بمباراة الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، غداً، باستاد محمد بن زايد، في بداية مشوار بطل أوروبا في البطولة.

وغاب ماونت الذي تعرض لإصابة في مباراة تشيلسي وبلايموث في كأس الاتحاد قبل الحضور إلى الإمارات عن مران الفريق الأول في أبوظبي الذي قاده مساعد توماس توخيل المصاب بكورونا ولم يحضر بعد لأبوظبي، فيما حضر ريس جيمز مع الفريق لإكمال برنامجه العلاجي حيث سيغيب بسبب الإصابة، بينما تبدو إصابات المغربي حكيم زياش وسيزار أزبيليكويتا بسيطة وتواجدا في تدريبات الفريق.

ويخوض تشيلسي تدريباته في أبوظبي في أجواء مثالية، حيث يستعد النادي الإنجليزي الذي يشارك في البطولة للمرة الثانية لخوض نصف النهائي أمام بطل آسيا نحو تحقيق لقب مونديال الأندية الأول الغائب عن خزائنه.

وتضم قائمة تشيلسي في مونديال الأندية 23 لاعباً هم: كيبا إريزابالاغا، أنطونيو روديغير، ماركوس ألونسو، أندرياس كريستينسن، جورجينهو، تياغو سيلفا، نغولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، روميلو لوكاكاو، كريستيان بوليستش، تيمو فيرنر، ماركوس بيتينلي، تريفور شالوباه، إدوارد ميندي، ساؤول، روس باركلي، كالوم هدسون، حكيم زياش، كينيدي، سيزار أزبيليكويتا، كاي هافيرتز، مالانغ سار.

وقال مايسون ماونت لاعب تشيلسي إن تركيز الفريق ينصب دائما على المباراة التالية خاصة في ظل توالي المباريات، مؤكداً أن الجميع حضر إلى أبوظبي من أجل التتويج باللقب رغم وجود منافسين أبرزهم بالميراس البرازيلي، ولكن الرغبة كبيرة لتحقيق اللقب.

وأضاف:«لم نفز أبداً بكأس العالم للأندية لذلك نريد حقاً التتويج بهذه البطولة مثلها مثل أي بطولة نخوضها، بالطبع نمتلك عقلية الفوز، ونأمل أن تكون رحلتنا في أبوظبي جيدة».

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