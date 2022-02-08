عبدالله علي: الإصابة وراء غياب جوناتاس وكانيدو

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

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كشف عبدالله علي، مشرف العين، سبب غياب الثنائي كايو كانيدو، والبرازيلي المقيم جوناتاس سانتوس، عن تشكيلة الفريق في مباراته الأخيرة أمام خورفكان لحساب الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، موضحاً أن جوناتاس تعرض لإصابة في التدريبات وخضع للعلاج وتأهيل بدني على أن يعود هذا الأسبوع للمشاركة في التدريبات، أما كايو كانيدو، فقد تعرض للإصابة بكدمة في كاحل القدم خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أخيراً ويخضع حالياً لجلسات علاجية تحت إشراف طبيب الفريق.

وأكد عبد الله علي، في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي أن الوضع بصورة عامة في عيادة النادي يحظى بمتابعة مستمرة واهتمام كبير من الجميع، حيث يتابع خالد البلوشي لاعب خط الوسط، برنامج الإعداد البدني، إلى جانب المدافع كوامي أتون.

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