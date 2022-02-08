بصمة مميزة لحكام «الأولى» في غياب الدوليين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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وضع حكام الدرجة الأولى بصمة مميزة في سجل منافسات الجولة الـ 14 لدوري أدنوك للمحترفين، بأداء جيد ومستوي راقٍ، وتعاون جيد بينهم وحكام تقنية الفيديو، ولم تصدر عنهم قرارات مؤثرة في سير ونتائج المباريات، بعد أن منحتهم لجنة الحكام، فرصة إدارة جميع منافسات الجولة، لمنحهم مزيداً من الخبرة، وإثبات الذات خطوة مهمة لزيادة الكوادر التي تدير المنافسات، وخلق جو من المنافسة الشريفة بينهم وزملائهم الدوليين، الذين فضلت اللجنة منحهم راحة لالتقاط الأنفاس والعودة بطموحات أكبر.

ديربي

وبرز خلال الجولة، أداء الحكم حمد علي يوسف، الذي أدار لقاء الوحدة مع العروبة بشكل جيد، وزميله سلطان عبد الرزاق الذي قاد ديربي الإمارة الباسمة بين الشارقة واتحاد كلباء، ومنحت لجنة الحكام، فرصة إدارة أول مباراة في دوري المحترفين، إلى الحكم الشاب نواف الزيودي، الذي نجح في إدارة مباراة النصر مع عجمان، ويوسف الجسمي، الذي أدار مباراة الوصل مع بني ياس، وكلاهما أثبت أنه موهبة قادمة بقوة.

تأثير

وأثار البعض خلال الجولة، تعرض الحكم خالد ناجم للإصابة، خلال إدارته لمباراة شباب الأهلي مع الإمارات، وأنه تحامل على نفسه من أجل تكملة المباراة، وكان يجب استبداله بالحكم الرابع، وبالاستفسار من مسؤولي لجنة الحكام، أكدوا أن هذه الأقاويل غير صحيحة، والحكم لم يتعرض لأي إصابة خلال إدارته للمباراة، وأن اللجنة لا تتهاون في مثل هذه الأمور، في حال حدوثها، وقال ترديد مثل هذه الأقاويل، من شأنه أن يكون لها تأثير سلبي.

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