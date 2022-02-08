جدول الدوري.. هاجس «المحترفين»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يشكل جدول الجولات المتبقية من دوري أدنوك للمحترفين، هاجس اللجنة الفنية في رابطة المحترفين، والتي سبق لها إصدار جدول المباريات من الجولة 14 إلى الجولة 17، فقط، ومن المنتظر أن يشهد الجدول فترة توقف، لعيون المنتخب الأول، والذي يلعب مع العراق وكوريا الجنوبية يومي 24 و29 مارس المقبل، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، تسعى رابطة المحترفين لتوفير كل السبل لـ «الأبيض»، من أجل إعداد قوي، لإكمال مشواره بنجاح، بتحقيق الانتصارات في جميع مبارياته.

فيما تقام مباريات المربع الذهبي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بنظام الذهاب والإياب، ويلتقي يوم 14 الجاري، الوصل مع الشارقة بملعب الأول، ويستضيف الوحدة منافسه بني ياس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 22 الشهر الجاري، بين الشارقة والوصل، وبني ياس مع الوحدة، ويجري حالياً التنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، لوضع موعد مبدئي للمباراة النهائية لأغلي الكؤوس، وتشير التوقعات لانتهاء الموسم الكروي في مايو 2022.

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