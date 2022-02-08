وديتان لـ «أبيض الشابات» أمام جورجيا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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يخوض منتخب شابات الإمارات لكرة القدم «تحت 19عاماً»، (أبيض الشابات)، مباراتين ودّيتين مع نظيره الجورجي اليوم والسبت المقبل بملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، واستدعت المدربة الوطنية حورية الطاهري 24 لاعبة للمباراتين اللتين تندرجان في إطار تطوير منتخبات الفئات العمرية ورفع مستوى اللاعبات عبر الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.

من ناحية أخرى، تركز لجنة الكرة النسائية برئاسة أمل حسن بوشلاخ، عضو مجلس الإدارة على اكتشاف المواهب الصغيرة وضمها لمنتخبات الفئات العمرية، بهدف صقلها وتعزيز خبراتها استعداداً للبطولات الآسيوية والإقليمية المقبلة، لا سيما أن هذه الفئات تعد القاعدة الأساس والرافد للمنتخب الأول في المستقبل.

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