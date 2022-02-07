منصور بن زايد يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم في قصر الوطن معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

جرى خلال اللقاء بحث برامج و خطط تطوير الاتحاد الآسيوي و الارتقاء بمسيرة كرة القدم في المنطقة .

و استعرض الجانبان الدور الريادي للإمارات في دعم المبادرات الكروية على المستويين الآسيوي والدولي.

و أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بدور الاتحاد الآسيوي وجهوده في تطوير رياضة كرة القدم منوها بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم المبادرات الرياضية المحلية والدولية.

جاء اللقاء بالتزامن مع استضافة أبوظبي لمنافسات النسخة الثامنة عشرة لكأس العالم للأندية /الإمارات 2021/ التي تشهد مشاركة نخبة الأندية أبطال القارات، وتختتم منافساتها يوم السبت المقبل.

حضر اللقاء معالي فارس المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة وعبد الله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية.

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