النصر يقيل دياز ..والإعلان قريبا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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علم "البيان الرياضي" أن مجلس إدارة النصر قرر إقالة الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بسبب سوء النتائج، حيث لم يحقق العميد الفوز آخر 10 مباريات.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إقالة دياز بشكل رسمي من تدريب النصر غدا، وتشير بعض المصادر إلى أن المدرب سالم ربيع أحد أبرز المرشحين لقيادة الفريق أمام العروبة في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين.

وتأخر العميد إلى المركز التاسع بعد خسارته من عجمان بهدف دون رد مساء أمس، فيما حقق آخر فوز في 2 نوفمبر الماضي على حساب الوصل 2-1 .

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