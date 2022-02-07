"المحترفين" تعلن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل في "ديسمبر ويناير"

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية عن شهري ديسمبر ويناير الماضيين، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية "اتصالات"، وذلك عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب.

ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ثنائي الشارقة كايو لوكاس ولوان بيريرا، اللذين قدما أداء مميزا ساهم في عودة فريقهما إلى درب النتائج الإيجابية ويتواجد في القائمة أيضا البرتغالي أنطونيو دي كارفالهو "توزي" الذي واصل مساهماته التهديفية مع النصر، وعبدولاي ديابي الذي تألق مع الجزيرة و سجل أربعة أهداف خلال المباريات التي أقيمت في هذه الفترة، ومحمد الحمادي لاعب بني ياس الذي ترك بصمة تهديفية، وسجل ثلاثة أهداف خلال الفترة نفسها.

و في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى يتواجد كل من عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، وعلي خصيف حارس مرمى الجزيرة ومحمد علي الوالي حارس مرمى الوصل.

بينما يتنافس على جائزة أفضل مدرب ثلاثة هم مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، وسيرجي ريبروف مدرب العين، وكوزمين أولاريو مدرب الشارقة.

و تم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداء من الساعة 1 من ظهر اليوم، ويستمر لمدة 48 ساعة، تعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

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