8 مواسم و300 مباراة تتوج خالد عيسى أفضل حراس العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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بمشاركته في مباراة خورفكان، أول من أمس، لحساب الجولة 14 من دوري الخليج العربي، وصل الحارس العالمي خالد عيسى لـ 300 مباراة مع الفريق البنفسجي في جميع المسابقات داخلياً وخارجياً، ليتوج بذلك أفضل حارس مرمى العيناوي في عهد الاحتراف، إن لم يكن في تاريخ النادي العريق، حيث حفلت مسيرته، خلال 8 مواسم ونصف الموسم، بإنجازات عدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، كان أبرزها فوزه بثنائية الدوري والكأس، كونه إنجازاً غير مسبوق في تاريخ النادي، فضلاً عن قيادته للزعيم إلى نهائي كأس العالم للأندية، الإمارات 2018، وقبل ذلك وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2016.

وقبل دقائق من انطلاق مباراة العين وخورفكان على ملعب استاد هزاع بن زايد بالجولة 14، فاجأ لاعبو العين والجهازان الإداري والفني الحارس العالمي خالد عيسى، وقدم له مشرف الفريق عبدالله قميصاً عليه الرقم (300)، فيما ارتفعت في المدرجات لافتة قماشية أنيقة، كتب عليها (جبل حفيت)، وهو اللقب الذي عرف به الحارس المتميز، إلى جانب صورته المرسومة في مشهد رائع.

إنجازات

يزخر سجل خالد عيسى بأرقام وإنجازات جماعية وفردية، لم يسبقه عليها أي حارس آخر في تاريخ النادي، فمنذ انضمامه رسمياً للعين في موسم 2013 - 2014 حصل مع الفريق على 6 ألقاب، منها بطولتا الدوري، وبطولتا كأس رئيس الدولة، بالإضافة لكأس السوبر الإماراتي، وكأس السوبر المغربي، وتوج كونه أفضل حارس مرمى بالدوري في عامي 2015 و2018، ويعتبر أكثر حارس مرمى بالعين حافظ على نظافة شباكه بعهد الاحتراف (88 كلين شيت) في جميع البطولات.

تغريدة

وغرّد عيسى على حسابه الشخصي بـ«تويتر»، معرباً عن شكره وتقديره للمبادرة العيناوية (الأمة، القيادة، المسؤولين، اللاعبين، ولكل من دعمني في الدفاع على هذا الكيان، كلمات الثناء لن تسعفني لتقدير من لهم الفضل بعد الله على خالد عيسى، 300 مباراة عشنا سوياً كل اللحظات على مختلف الأصعدة المحلية والقارية والعالمية، إللي مضى عبارة عن ركيزة لما هو قادم بإذن الله).

تقدير

بدروه، أعرب عبدالله علي، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين عن بالغ تقديره للجميع، وكل من أسهم في إنجاح مبادرة تكريم الحارس، موضحاً أن خالد عيسى وجميع زملائه بالفريق يستحقون التقدير، وتوجه بالشكر والتقدير لرابطة المحترفين الإماراتية على دعم مثل هذه المبادرات التحفيزية، والتي تعزز من روح الأسرة بين أعضاء الفريق.

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