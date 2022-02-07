«النواخذة» صدارة «الهواة» بالنقطة 46

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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حقق دبا الفجيرة، فوزاً ثميناً على ضيفه التعاون، بهدف البرازيلي فرانسيسكو سوزا، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليحافظ على صدارة «الهواة» برصيد 46 نقطة، وفاز البطائح على مضيفه الذيد بهدفين نظيفين، سجلهما الإيفواري سيكو بابا، والبرازيلي رودريغو، ووصل البطائح إلى النقطة 34، وتغلب دبا الحصن على غلف إف سي 3-1، أحرز الثلاثية كلاوديوس وموراو، وداميلاري مدافع «غلف» من «نيران صديقة»، ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 34 نقطة.

وفاز الفجيرة على الرمس 2 - 0 وأصبح رصيده 26 نقطة، فيما تغلب حتا على مصفوت 2 - 1، ووصل حتا إلى 28 نقطة.

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