«الميركاتو» سر فوز «الفرسان»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على الإمارات ٢-١ أمس، بالجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع رصيده إلى 26 نقطة، ثالثاً، بينما تجمد الإمارات عند 5 نقاط، ولفتت الصفقات الجديدة بصفوف الفريقين الأنظار، وجاءت الأهداف الثلاثة عن طريق لاعبين جدد، ليكون «الميركاتو الشتوي» سر فوز «فرسان دبي»، والذي تقدم له كارتابيا في الدقيقة 13، في أول مشاركة رسمية مع الفريق، وأضاف النرويجي توماس أولسن الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47، وسجل أدرلن ريس لاعب الدومينكان، هدف الإمارات بالدقيقة 71، فيما أضاع كارتابيا ركلة جزاء بالدقيقة 88.

وتغلب عجمان على النصر باستاد آل مكتوم بهدف وليد أزارو في الدقيقة 64 ، وشهدت الدقيقة 81، طرد ضياء سبع لاعب النصر، للإنذار الثاني.

ويهذه النتيجة رفع «البرتقالي» رصيده إلى 18 نقطة سابعاً ،وهو نفس رصيد النصر« التاسع»، الذي غابت عنه الانتصارات في آخر 10 مباراة لعبها في مسابقات الموسم الجاري.

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