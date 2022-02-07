بن هزام: المشهد الحضاري للجماهير يعكس النجاح

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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أكد محمد بن هزام المتحدث الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» الأمين العام لاتحاد الكرة، أن المشهد الحضاري للجماهير يعكس نجاح رسالة البطولة، التي تسير بشكل متميز نحو النجاح والخروج فعلياً بنسخة استثنائية، وقال: كل شيء منظم، وكل الجهات تتحمل مسؤولياتها كاملة، لتحقيق البطولة أهدافها، وتقدم بن هزام بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الأول، والذي تحقق رغم الصعوبات التي عانى منها الفريق، وقال: نقدم التهنئة للجمهور المصري، الذي ضرب مثالاً في الالتزام، وسجل أجمل ما في اليوم الرابع للبطولة، فالمشهد كان حضارياً بكل معني الكلمة.وأضاف: كنا على يقين بأن تواجد الأهلي والهلال، بما لهما من شعبية طاغية سيسهم كثيراً في تعزيز نجاح البطولة، وهو ما تحقق على أرض الواقع.

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