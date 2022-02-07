وصول تشيلسي إلى أبوظبي دون توخيل

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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وصلت إلى العاصمة أبوظبي، أمس، بعثة تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، وتغيّب عن بعثة الفريق في العاصمة الإماراتية، المدير الفني الألماني توماس توخيل الذي أصيب بفيروس كورونا قبل مباراة الفريق مع بلايموث مساء السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز بها البلوز بهدفين مقابل هدف، ويأمل الفريق لحاق مدربه بالفريق في أبوظبي والحصول على نتيجة سلبية في الأيام القليلة المقبلة، إلا أن المؤشرات تؤكد غيابه عن مباراة نصف النهائي، إذ من المفترض أن ينهي فترة العزل الخميس المقبل، والآمال معلقة على لحاقه بالمباراة الثانية في حال تأهل الفريق إلى النهائي.

ويفتقد تشيلسي في مونديال الأندية جهود مدافعه الدولي الإنجليزي ريس جيمس بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المغربي حكيم زياش مع الفريق في نصف النهائي بعد معاناة مع مشكلة عضلية، فيما سيخضع ميسون ماونت لبعض الاختبارات لتحديد موقفه.

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