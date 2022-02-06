النصر يواصل الغياب عن الانتصارات بالخسارة من عجمان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز عجمان على مضيفه النصر بهدف وحيد سجله وليد أزارو في الدقيقة 64 من عمر المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب استاد آل مكتوم، وفي إطار الجولة الرابعة عشر لدوري أدنوك للمحترفين، ورفع "البرتقالي" رصيده إلى 18 نقطة، وقفز من المركز الحادي عشر إلى السابع، بينما توقف رصيد النصر عند 18 نقطة، وتراجع إلى المركز التاسع.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد أداء متكافئ من الفريقين، وكانت أخطر فرص النصر، تسديدة توزي بالشباك الخارجية لعجمان في الدقيقة 22، بينما كانت أخطر فرص عجمان، تسديدة وليد أزارو في الدقيقة 33، والتي ارتدت من القائم الأيمن لمرمى النصر.

ومرت الدقائق الأولى للشوط الثاني أقل في المستوى حتى الدقيقة 64، عندما ارتكب دفاع النصر أكثر من خطأ في إبعاد الكرة من منطقة الجزاء، لتتهيأ الكرة أمام وليد أزارو، ليضعها في المرمى بهدوء وذكاء، محرزاً هدفاً في ظهوره الأول مع "البرتقالي".

وتلقي ضياء سبع، إنذاراً ثانياً في الدقيقة 81، ليطرد اللاعب، ويكمل "العميد" الدقائق الصعبة الأخيرة من مباراته بعشرة لاعبين، ما زاد من صعوبة مهمة النصر، والذي لم ينجح في تحقيق التعادل، لتظل الانتصارات غائبة عن "العميد" خلال آخر 10 مباريات لعبها في المسابقات الإماراتية للموسم الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز