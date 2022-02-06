22 مباراة في الأسبوع الخامس لبطولة الشارقة العمالية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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تواصلت بنجاح منافسات بطولة الشارقة الرياضية العمالية الخامسة، والتي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على الملاعب الرياضية في متنزه الشارقة الوطني، بمشاركة 1.400 لاعب، بإقامة منافسات الأسبوع الخامس للبطولة.

وشهدت المسابقات التي تابعها سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، إقامة 22 مباراة في كل من كرة القدم والسلة والطائرة والكريكيت والهوكي، مع مراعاة البطولة لجميع الاشتراطات الوقائية التي تم إقرارها في الألعاب الرياضية بالدولة.

وأسفرت نتائج الأسبوع الخامس في كرة القدم، عن تعادل سكانوفا والطاهر 1-1 المجموعة الأولى، وفوز جلفار على الريس 2-0، وأدميرالز على الحجل 3-0 في المجموعة الثانية، وفوز جوازات الشارقة على ار بي ام 1-0، ودائرة الخدمات الاجتماعية على النسور 3-2، في المجموعة الثالثة، وفوز جمعية الشارقة التعاونية على ماريا تريدينج 5-1، واف اس تشالينجيرز عجمان على المتحدين 3-0، في المجموعة الرابعة.

وفي كرة السلة، فاز ماريكينا على ذا بيرجيري 47-40، وباستا زون على جمعية الشارقة التعاونية 43-37، وفاست على المجاز بويز 20-0، واولد جنز على باتريوتس 51-39، وفي كرة الطائرة، فاز اوشين اير على شرطة الشارقة، وباستا زون على برومت أكاديمي.

وفي الكريكيت، فاز سعود تريدينج على دي تي بي اس الشارقة، وجمعية الشارقة التعاونية على فويجر عجمان، ورويال ايفيا عجمان على سبيشال 95 الشارقة، وفي الهوكي، فاز الشارقة تايجرز هوكي كلوب على يو اي اي فالكون ريد، وخليفة هوكي كلوب فجيرة على يو اي فالكون جرين، ويو اي اي اكسيبتر هوكي كلوب على يو اي اي فالكون ريد، وشارجة تايجرز هوكي كلوب على يو اي اي فالكون جرين، ويو اي اي فالكون ريد على يو اي اي فالكون جرين، وتعادل فريقا يو اي اي اكسيبتر هوكي كلوب والشارقة تايجرز هوكي كلوب 1-1.

وأعرب سالم يوسف القصير، عن إعجابه بالمستوى المتميز للمنافسات، مشيراً إلى أن الهيئة تأمل الاهتمام بهذه البطولة للبحث عن مواهب، خصوصاً في كرة القدم والسلة والطائرة، بالإضافة إلى الهوكي والكريكت، نظراً لوجود مواهب حقيقية ضمن اللاعبين تبحث عن الدعم والرعاية.

وقال: «تطورت البطولة بشكل ملحوظ في النسخة الخامسة، وبرزت فيها مواهب يمكن أن تسهم في رفد رياضة الإمارات بلاعبين متميزين، ونأمل أن تكون البطولة العمالية إضافة مهمة إلى المشهد الرياضي العام بالدولة، وترحب الهيئة بالتواصل مع المهتمين باستكشاف المواهب الرياضية، ودعوتهم لحضور هذه البطولة».

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