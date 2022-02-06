شباب الأهلي يفوز على الإمارات والصفقات الجديدة تسرق الأضواء

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز شباب الأهلي على الإمارات 2-1 مساء اليوم، في مباراتهما ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بينما ظل رصيد الإمارات عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.

ولفتت صفقات الناديين خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة الأنظار، بعدما سجلت الأهداف الثلاثة عن طريق وافدين جدد، إذ أحرز هدفي شباب الأهلي كارتابيا وتوماس أولسن في الدقيقتين 13 و47، وسجل أدرلن ريس للإمارات في الدقيقة 71.

ونجح الأرجنتيني كارتابيا بالتسجيل في الدقيقة 13، وفي أول مشاركة رسمية له مع "الفرسان"، من تسديدة مباشرة لعرضية لعبها له الوافد الجديد النرويجي توماس أولسن، خلفية على حدود منطقة الجزاء، وكاد أولسن، أن يسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 18، لكن رأسيته ذهبت ضعيفة بين يدي حارس الإمارات.

وأضاف أولسن الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 47، بعد عرضية حارب سهيل المنطلق من الجانب الأيسر، وتألق بعدها حارس الإمارات في التصدي لأكثر من فرصة خطرة، وأبرزها تسديدات أحمد نور الله وكارتابيا وحارب سهيل.

وأشعل أدرلن ريس الدقائق الأخيرة من المباراة، بتسجيله هدفاً للإمارات في الدقيقة 71، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لعرقلة كارتابيا، والذي سددها بنفسه، لكن تسديدته ردت من القائم الأيمن في الدقيقة 88.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز