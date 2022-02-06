عودة رحيمي.. «مصائب» قوم عند قوم فوائد

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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«سامحونا» كانت هي المفردة التي نطق بها المغربي سفيان رحيمي لاعب نادي العين، معرباً عن اعتذاره للجمهور المغربي بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا إثر خسارته (1-2) أمام المنتخب المصري مؤخراً، وشارك رحيمي في الدقيقة (66) بديلاً لزميله سفيان بوفال، وطغت على ملامحه علامات الحزن خلال رده على أحد الإعلاميين في المنطقة المختلطة عقب نهاية المباراة.







عودة الجناح



وإذا كان خروج أسود الأطلسي من البطولة الأفريقية بمثابة «مصيبة» كبيرة للجمهور المغربي، فيمكن اعتبارها «فائدة» عظيمة لجمهور نادي العين، إذ تعني عودة الجناح المتميز للمشاركة مع الفريق البنفسجي في الاستحقاقات المحلية بداية من مباراته أمام خورفكان، والمقررة في الخامس من الشهر الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد في افتتاحية مباريات الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين.







مشاعر متباينة



وقابلت جماهير العين خروج المغرب من البطولة الأفريقية بمزيج من مشاعر التضامن مع لاعبها سفيان رحيمي، والسعادة بعودته للمشاركة مع الفريق، الأمر الذي يدعم صفوف الفريق البنفسجي في التحديات القوية المقبلة، إذ يعتبر رحيمي أحد أقوى عناصر العين في خط الهجوم، وكان لوجوده مع الفريق بالفترة السابقة أثره الإيجابي الكبير، حيث أسهم بقدر وافر في النتائج القوية التي تحققت وقادت العين لصدارة الدوري، بالتسجيل أو صناعة الأهداف.







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كان العين تعاقد مع اللاعب رحيمي، أغسطس الماضي، قادماً من الرجاء المغربي حتى 2025، وشارك مع الفريق البنفسجي في ( 13 مباراة) بمعدل دقائق لعب (1084)، منها 10 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، (868 دقيقة) و3 في كأس رابطة المحترفين، (216 دقيقة) وسجل 5 أهداف منها أربعة بالدوري، وهدف بكأس الرابطة.







سجل متميز



يملك رحيمي في سجل مشواره الكروي إنجازات عدة على المستويين الجماعي والفردي، بتتويجه مع فريقه السابق الرجاء البيضاوي بخمسة ألقاب، وهي البطولة الوطنية المغربية 2020، إضافة إلى لقبين للبطولة الكونفدرالية الأفريقية عامي 2018، و2021، بالإضافة لكأس السوبر الأفريقي 2019، وكأس العرب للأندية الأبطال 2020، كما حصل مع منتخب المغرب على بطولة أمم أفريقيا للمحليين في نفس العام.







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على المستوى الشخصي، حصل رحيمي على (10) ألقاب فردية، وهي أفضل لاعب (مرتين) في كأس الكونفدرالية الأفريقية عامي 2018، و2021، وأفضل لاعب (مرتين) في البطولة الوطنية المغربية عامي 2020، و2021، وأفضل لاعب وهداف بطولة أفريقيا للمحليين 2020، وجائزة لاعب الموسم في نادي الرجاء 2020، وجائزة هدف الموسم مع نفس الفريق 2021، وأفضل صانع لعب في البطولة الوطنية المغربية 2021، كما حصل مرتين على لاعب الشهر بالدوري الإماراتي في سبتمبر ونوفمبر على التوالي 2021.







بروفايل



الاسم: سفيان رحيمي



الجنسية: المغرب



الميلاد: 2 يونيو 1995



الوزن: 76 كغم



الطول: 181 سم



رقم القميص: 21





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