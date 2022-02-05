تعادل الوصل وبني ياس في الدوري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تعادل الوصل مع بني ياس بدون أهداف مساء اليوم، على ملعب استاد زعبيل، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ورفع الوصل رصيده إلى 18 نقطة، وظل في المركز التاسع، ورفع بني ياس رصيده إلى 19 نقطة، وظل في المركز السادس في جدول ترتيب أندية دوري أدنوك.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، وظهر بني ياس الأفضل والأكثر خطورة خلال الشوط الأول، ومالت الأفضلية للوصل في الشوط الثاني، إلا أن الفريقين لم ينجحا في التسجيل، رغم الفرص العديدة التي لاحت للاعبيهم.

وتألق فهد الظنحاني حارس بني ياس، في التصدي لأكثر من تسديدة قوية بأقدام لاعبي الوصل، وأكثرها خطورة، ثلاثة تسديدات من أرواخو، وتسديدة وانفراد من علي صالح.

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