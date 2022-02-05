العنابي ارتدى ثوب البطل باحتفالية «مترو العاصمة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اقترب إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة من تحقيق رقم جديد ومواصلة كتابة التاريخ كونه أسطورة للكرة الإماراتية، بعد أن قاد العنابي لفوز مهم على العروبة 4-2 في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين.

الوحدة ارتدى ثوب البطل في أمسية عنابية على ملعب «النار» ببني ياس، بعد أن حول تأخره أمام العروبة إلى فوز برباعية، رغم خوضه اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 لطرد الحارس محمد الشامسي.

وبرز إسماعيل مطر نجم الفريق، ليخطف الأنظار بعد أن سجل هدفاً من ركلة ركنية، مواصلاً أهدافه المميزة والخالدة في الذكرى، ويسجل في الموسم الـ 21 توالياً مع الوحدة في الدوري الإماراتي، منذ هدفه الأول، الذي أحرزه في موسم 2001-2002.

مشاركة

ورفع إسماعيل مطر رصيده من الأهداف مع الوحدة في مشاركاته في الدوري إلى 96 هدفاً، وبات يفصله 4 أهداف فقط عن دخول نادي المائة هدف في تاريخ المسابقة، حيث واصل تألقه بعمر الـ 39، مسجلاً ثاني أهدافه في الموسم الحالي، إذ لم يغب عن التسجيل في الدوري منذ 20 عاماً، حين أحرز في أول مواسمه مع الوحدة هدفاً واحداً، و11 هدفاً في الموسم التالي، لتتواصل أهداف إحدى أيقونات الكرة الإماراتية على مر تاريخها في المواسم التالية وحتى الآن.

احتفالية

ولم يقتصر دور إسماعيل مطر في تسجيل الهدف الرائع في شباك حارس العروبة من ركلة ركنية فاجأت الجميع، وباتت حديث الشارع الكروي الإماراتي، وإنما أسهم في الفوز بصناعة الهدف الثاني كأفضل صانع للأهداف في صفوف العنابي.

وجاءت احتفالية «سمعة» بالهدف، وعودة «مترو العاصمة» لتعيد ذكريات احتفالية اللاعبين خلال موسم 2009-2010، الذي حقق حينها لقب الدوري، مواصلاً الضغط على العين متصدر جدول الترتيب، ويؤكد الوحدة أنه المنافس الأول، والمرشح القوي للمنافسة على درع الدوري هذا الموسم، لاستعادة اللقب الغائب عن قلعة العنابي منذ 12 عاماً.

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