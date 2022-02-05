النصر وعجمان..إيقاف النزيف

المصدر: دبي-عدنان الغربي، عجمان- ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف النصر نظيره عجمان في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء مهم للفريقين لإيقاف نزيف النقاط وتحسين مركزيهما في جدول الترتيب خاصة بالنسبة للنصر الذي يعاني من سقوط مدوّ على مستوى النتائج بعد تأخره للمركز الثامن وعدم تحقيقه أي فوز خلال 9 مباريات متتالية في مختلف المسابقات.

ويستعيد النصر الثنائي الأجنبي المكون من ريان مينديز العائد من مشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا والجزائري مهدي عبيد الذي شفي من إصابته بالإضافة إلى مهاجم الفريق سيباستيان تيغالي. ويواجه الأرجنتيني رامون دياز ضغوطاً كبيرة بسبب خروج النصر من المنافسة من جميع المسابقات وتراجع نتائجه بشكل حادّ في الفترة الأخيرة، وهو مطالب بضرورة تصحيح مسار الفريق وإعادته لسكة الانتصارات.

رد الاعتبار

تحمل مواجهة النصر وضيفه عجمان، عنوان «رد الاعتبار» لصاحب الأرض بعد أن تواجه الفريقان هذا الموسم مرتين كانت الغلبة في المرتين لصالح عجمان الذي استهل مشواره في الدوري على ملعبه بالفوز على النصر 3-0، ثم التقيا قبل أسبوعين ضمن مرحلة ترتيب المراكز من الرابع للثامن في كأس رابطة المحترفين وفاز عجمان بهدف، ورغم تفوق «البرتقالي» في تلك المباراتين إلا أن المباراة تبدو صعبة عليه أمام منافس قوي يتطلع للتقدم من وسط الجدول حيث للنصر 18 نقطة، كما أن عجمان عانى كثيراً من بعد آخر فوز حققه في الدوري على الجزيرة في الجولة التاسعة حيث حصد نقطة واحدة بالتعادل مع الوصل في آخر 4 مباريات فيما خسر من الوحدة والعين والإمارات.

كما يدخل عجمان المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة ويضم الفريق في صفوفه المحترف المغربي الجديد وليد أزارو مقابل غياب المهاجم الغامبي بوبكر تراولي بداعي الإيقاف، واستعد الفريق للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية من بعد مواجهته للوصل في كأس الرابطة، واطمأن المدرب غوران على جاهزية جميع اللاعبين بما فيهم المحترف التونسي فراس بالعربي العائد من الإصابة.

خبرة

وأكد غوران مدرب عجمان، على أن المباراة تعتبر كتاباً مفتوحاً للفريقين، كل طرف يعرف الآخر من خلال مواجهتيهما السابقتين، ووصف المحترف الجديد وليد أزارو بأنه إضافة حقيقية من واقع خبرته كمحترف في الدوريات العربية في مصر والسعودية، وأبدى غوران رضاه عن الفريق وشعوره بالراحة من التزام اللاعبين، وقال إنه ركز في الفترة الأخيرة على معالجة بعض السلبيات، مشيراً إلى أن عجمان بلاعبيه الحاليين قادر على التقدم لمركز متقدم في الجدول، مؤكداً أنه لا ينظر إلى أسفل الجدول بقدر ما يفكر في اللحاق بمن يتقدمه، وأوضح أن فراس بالعربي وتراولي تدربا بشكل جيد مع الفريق ولكن الإيقاف سيحرم تراولي من المشاركة فيما يبدو بالعربي جاهزاً للمباراة.

من جهته، أكد مدافع عجمان عبد الله صالح، على صعوبة مباراة فريقه أمام مضيفه النصر، مشيراً إلى أن النصر فريق جيد ولكن رغم ذلك ثقته كبيرة في زملائه لمواصلة تقديم مستوى جيد وتحقيق نتيجة إيجابية في ملعب النصر، وقال صالح إن الجهاز الفني بقيادة المدرب غوران ركز على إعداد الفريق بطريقة جيدة خلال فترة توقف الدوري، كما أن مباريات كأس الرابطة كانت بمثابة إعداد آخر

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز