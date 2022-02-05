شباب الأهلي والإمارات.. أهداف مختلفة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يستضيف شباب الأهلي نظيره فريق الإمارات في الرابعة والربع عصر الأحد، على ملعب استاد راشد بدبي ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ويتطلع «الفرسان» لمواصلة الضغط على المتصدر، ويحاول الإمارات الهروب من خطر الهبوط.

ويبحث شباب الأهلي، عن الفوز في ضربة بداية الدور الثاني، كما فعلها في الدور الأول عندما تغلب على مضيفه الإمارات بهدف دون مقابل، ليحافظ على بقائه ضمن المربع الذهبي، والذي يتواجد فيه الفريق حالياً، باحتلال المركز الرابع برصيد 23 نقطة، وبفارق مباراة عن الشارقة الذي صعد للمركز الثالث، بعد فوزه في الجولة نفسها أول من أمس، في حين، يسعى الإمارات إلى الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، للابتعاد عن منطقة الخطر، باحتلاله المركز الرابع عشر الأخير برصيد 5 نقاط فقط.

من ناحيته استفاد الصقور من فترة توقف الدوري السابقة وأقام معسكراً مغلقاً بالفجيرة خاض خلاله مباراتين أمام الفجيرة كسبها بهدفين دون رد، وأمام خورفكان خسرها 1-2، وقبل المعسكر أدى مباراة أمام زينت الروسي خسرها بثلاثية، ويعمل الفريق على مواصلة نتائجه الإيجابية التي أنهى عليها الدور الأول.

جاهزية

وأعلن مهدي علي مدرب شباب الأهلي، عن جاهزية فريقه للقاء الإمارات، وقال: «كون المواجهة في انطلاقة الدور الثاني للدوري، وبعد توقف ثلاثة أسابيع للمسابقة، يزيد من أهميتها، وأتمنى أن يقدم فريقي المستوى المطلوب، ويحقق الفوز للاستمرار في المنافسة على درع الدوري، والإمارات تطور بصورة ملحوظة، وحقق نتائج إيجابية، بعد تغيير الجهاز الفني، ويسعى حالياً إلى تعديل وضعه، والبقاء في دوري المحترفين، ولذا نتوقع أن يكون نداً قوياً في المباراة».

وأشار إلى حرصه على الدفع بعدد من لاعبي الرديف خلال مباراتي شباب الأهلي الوديتين أثناء توقف الدوري، للاقتراب أكثر من أجواء الفريق الأول، والتعود على طريقة اللعب، وأوضح أن فترة التوقف ساهمت في عودة اللاعبين، وتجهيز كارتابيا وأولسن، المنضمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لأجواء المباريات الرسمية.

ومن جانبه، قال يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي: «نخوض مباراة مهمة وقوية أمام فريق الإمارات، والذي تطور أخيراً، بعد تغيير الجهاز الفني، ووضعنا الحالي في جدول الدوري، يلزمنا بمضاعفة العمل، ويجب علينا الضغط على المتصدر، لتقليص الفارق معه، وسنبذل كل ما لدينا من جهد، لتحقيق المطلوب أمام فريق الإمارات، والمباريات التالية في الدوري».

هدف

وقال أيمن الرمادي المدير الفني للصقور إنه ينتظر من لاعبيه بداية قوية للنصف الثاني من الدوري والخروج بنتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي الذي وصفه بالمنافس القوي المحترم، ذاكراً أن المباراة لن تكون سهلة في مواجهة واحد من أفضل فرق الدوري، وأضاف: لكنني أثق في قدرتنا على أداء مباراة جيدة يقدم خلالها اللاعبون أنفسهم بشكل متميز مع تحقيق نتيجة إيجابية.

وأكد الرمادي أن الصقور يمر بمرحلة صعبة تتطلب مضاعفة الجهد والتركيز وأضاف: علينا أن نبذل كل جهدنا للابتعاد عن ذيلية الترتيب والوصول إلى نقطة الأمان، لدينا 13 مباراة يجب أن نحصد خلالها عدداً كبيراً من النقاط، وسيكون من الجيد أن نبدأ بنتيجة مرضية أمام شباب الأهلي لأن ذلك يزيد من دوافع الفوز ويرفع المعنويات.

وأشار مدرب الصقور إلى أهمية الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء والاستفادة من الفرص المتاحة، ذاكراً أن المباراة أمام فريق قوي لديه عناصر متميزة يعرف كيف يستفيد من الأخطاء ويلعب بطموح كبير ولديه رغبة قوية في نيل النقاط الثلاث.

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