العين يعزز صدارته لدوري أدنوك برباعية في خورفكان

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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عزز العين صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، رافعا رصيده إلى (33 نقطة) ليحافظ على فارق النقاط الست بينه وأقرب ملاحقيه الوحدة، بعد فوزه على ضيفه خورفكان 4-1، مساء اليوم بملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 14 من المسابقة، وبخسارته بقي خورفكان، في المركز العاشر برصيد (15 نقطة)

أنهي العين الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، بعدما افتتح المغربي سفيان رحيمي التسجيل، في الدقيقة (19)، قبل أن يعزز التوغولي لابا، تقدم الفريق البنفسجي من ركلة جزاء بعد عرقلة نادر يحيى داخل منطقة العمليات في الدقيقة (41).

وفي الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني قلص المدافع حمدان ناصر، الفارق لصالح خورفكان، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة (50)، لكن العين لم يتأخر كثيرا في احراز الهدف الثالث عن طريق الأرجنتيني جوانكا، في الدقيقة (60)، قبل أن يضيف لابا كودجو، الهدف الشخصي الثاني له والرابع للعين في الدقيقة (65).

وهذا هو الفوز السادس للعين على خورفكان، في 7 مواجهات بينهما بالدوري في عهد الاحتراف، فيما حضر التعادل بينهما في مباراة واحدة.

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