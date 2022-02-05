«عيال راشد».. أخوة في المنزل فقط

المصدر: كلباء – محمد فضل

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شهدت مباراة كلباء والشارقة في دوري أدنوك للمحترفين والتي انتهت بفوز الأخير بهدف الغيني عثمان كمارا، المواجهة الأولى بين الشقيقين ماجد راشد نجم الشارقة ووليد راشد مدافع كلباء، والذي يخوض مباراته الرسمية الأولى مع فريقه، وفي المباراة أظهرت الكاميرات عدة لقطات للشقيقين في أكثر من لعبة مشتركة إذ دافع كل منهما عن شعار ناديه ببسالة ويؤكدان أن الأخوة في المنزل فقط ولا وجود لها بالملعب فالولاء لشعار النادي، ليكسب ماجد راشد الرهان في نهاية المباراة بعد فوز الشارقة على النمور والعودة من ملعب فريقه السابق كلباء بالنقاط الثلاث.

وعقب المباراة عبر ماجد راشد لاعب الشارقة عن سعادته بفوز فريقه، مشيراً إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق والفريق عانى كثيراً من أجل اقتناص النقاط، وخاصة أن كلباء قدم مباراة كبيرة ووقف نداً قوياً للشارقة.

وعن مواجهته شقيقه وليد راشد، قال: أعتقد بأنه قدم مباراة كبيرة وخصوصاً أنه يخوض المباراة الأولى له في الدوري وعليه أن يستثمر تلك الفرصة التي أتته وجعلته يخوض معظم أوقات المباراة ويجب عليه ألا يتوقف ويواصل مشواره ويطور من مستواه حتى يكون أفضل مني مستقبلاً، في الملعب يكون التنافس الشريف بيننا وفي المنزل يكون الاحترام. يذكر أن أحمد راشد الشقيق الثالث للأخوين يلعب في صفوف فريق الوحدة.

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