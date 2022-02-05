فوز الوحدة والشارقة في انطلاقة الدور الثاني

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، كلباء – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

قلب الوحدة الطاولة على العروبة أمس وحوّل تأخره بهدف إلى فوز 4 - 2 ، باستاد الشامخة، في افتتاح الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين ، «الجولة 14 »، وخاض «العنابي» المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الحارس محمد الشامسي بعد العودة لتقنية الفيديو عقب عرقلته لمهاجم العروبة علي مدن ، وقام مدرب الوحدة بسحب طحنون الزعابي وإشراك الحارس البديل راشد علي، وينجح العروبة في التقدم بهدف سعيد عبيد، بالدقيقة 17 ، وانتفض الوحدة في الشوط الثاني ، وسجل 4 أهداف عن طريق عمر جربين وإسماعيل مطر و بيدرو ، أدريان سيلفا بالدقائق 55 و 67، و83 و 90 ( من ركلة جزاء) فيما أحرز علي مدن للعروبة بالدقيقة 80 وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة.

وفاز الشارقة على كلباء بهدف الغيني عثمان كمارا في الدقيقة 52، وأهدر البرازيلي برنارد ركلة جزاء للشارقة في الدقيقة 73 ، ووصل الشارقة إلى 26 نقطة متقدماً نحو المركز الثالث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز