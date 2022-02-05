الجزيرة تدريبات مكثفة لاستطلاع الهلال غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يكثف الجزيرة استعداداته للقاء الهلال السعودي غداً في المواجهة العربية بربع نهائي مونديال الأندية «الإمارات 2021»، سعياً لتحقيق الفوز الأول على المنافس، ويسعى كايزر المدير الفني لـ«فخر أبو ظبي» لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز برباعية على بطل تاهيتي في افتتاح المونديال، وفي الوقت نفسه حذر اللاعبين من الإفراط في الثقة، وخاصة وأن الهلال يشارك بمجموعة من اللاعبين المميزين، بعد دعم صفوفه بصفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية.

ويعتمد كايزر في مواجهة الهلال على عدد من اللاعبين الدوليين منذ بداية اللقاء، ومنهم عبد الله رمضان، كما سيكون علي مبخوت جاهزاً للمشاركة، ويطمح الجزيرة للوصول لأبعد نقطة في البطولة وتكرار وجوده في المباراة النهائية. ومن المتوقع أن تشهد المباراة جماهير غفيرة، لمساندة اللاعبين في المدرجات، وتحفيزهم لتحقيق الفوز الثاني في المونديال، ويدير المباراة طاقم مكسيكي بقيادة سيزار راموس.

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