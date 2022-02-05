تعاون بين اتحاد الكرة و«سيتي جروب»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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بحث محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، في اجتماعه مع وفد من مجموعة «سيتي جروب»، التعاون المشترك بين الاتحاد والمجموعة ، التي تعد نموذجاً احترافياً في تأهيل وصقل المواهب، ضم الوفد سوريانو المدير التنفيذي للمجموعة، وجيجلياني مدير إدارة الأندية، فيما حضر الاجتماع حمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة باتحاد الكرة، وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات، وتفقد الوفد مرافق الاتحاد وتعرف إلى آلية العمل في قطاعي المسابقات، والمنتخبات في إطار استراتيجية الاتحاد.

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