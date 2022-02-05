العين وخورفكان.. الابتعاد بالصدارة

المصدر: العين- طلحة عبدالله ، خورفكان – محمد فضل

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يستضيف العين، على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الخامسة من مساء اليوم، فريق خورفكان، بالجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يسعى خلالها الفريقان للخروج بأفضل نتيجة، فالعين المتصدر برصيد (30 نقطة) يتطلع للفوز من أجل الابتعاد بالصدارة بفارق مريح ، في حين يتطلع خورفكان صاحب المركز العاشر برصيد ( 15 نقطة) لرد الدين للعين بعد خسارته أمامه 1 - 3 في جولة الذهاب بافتتاحية الدور الأول .

وشهد مران العين عودة اللاعبين الذين غابوا الفترة الأخيرة وفي مقدمتهم المغربي سفيان رحيمي ومحمد عباس، وسلطان الشامسي، فيما يستمر غياب خالد البلوشي الذي أجرى عملية جراحية. ويدخل خورفكان المباراة بـ «نيو لوك» بعد التعاقد مع المدرب الأرجنتيني كالديرون خلفاً للبرازيلي زاناردي فضلاً عن إبرام عدة تعاقدات مع عدد من اللاعبين على مستوى الأجانب والمواطنين.

مواجهة صعبة

وتوقع الأوكراني، ريبروف، المدير الفني للعين مواجهة صعبة لفريقه، بعد تعاقد منافسه مع مدير فني جديد سيجعل لاعبو الفريق يبذلون قصارى جهدهم، وقال: علينا أن نكون مستعدين بالثقة والتركيز فنحن نلعب على أرضنا وبين جمهورنا ونحتاج إلى نقاط المباراة الثلاث، للمحافظة على صدارتنا.

وأكد كالديرون مدرب خورفكان أنه قبل التحدي مشيراً إلى انه سعيد بانضباط لاعبيه.

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