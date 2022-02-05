شتاء دبي يجذب نجوم العالم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يستمتع فريق أرسنال ونجومه، بإجازة الشتاء من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في إمارة دبي، حيث استفادوا من المرافق الموجودة في مجمع ند الشبا الرياضي، الذي أصبح أيقونة نجوم العالم، ومكاناً مفضلاً للأندية والرياضيين، للاستعداد في فترات التوقف، بما في ذلك مانشستر يونايتد وسلتيك.

حيث تستمر دبي في جذب أشهر النجوم وفقاً لصحيفة «ذا صن» الإنجليزية، التي أشارت إلى أنه في فترة سابقة، استمتع نجوم مانشستر يونايتد بالتدريب في مجمع ند الشبا الرياضي، وفي عام 2020، شوهد نجوم يونايتد جيسي لينجارد وديوغو دالوت ولوك شو بالإضافة إلى باتريس إيفرا، أليكس أوكسليد تشامبرلين، فيرجيل فان ديك، ونجم التنس نوفاك ديوكوفيتش، ومن قبلهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخضع فريق أرسنال، بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، لبرنامج تدريبي ممتع تحت حرارة «شمس الشتاء» الدافئة، ولكن ما سبب الذهاب إلى دبي والتدرب في مجمع ند الشبا الرياضي؟ سؤال طرحته الصحيفة الإنجليزية.

مرافق فاخرة

وأشادت «ذا صن»، في إجابتها عن السؤال، بشتاء دبي، والشمس الدافئة في تلك الفترة، وأشارت إلى أن مجمع ند الشبا يضم تسهيلات رائعة، ويتضمن نادياً ومنتجعاً صحياً، وتشمل المرافق الفاخرة كل ما قد يحتاجه الرياضي للتعافي من الإصابة أو جلسة تدريبية، لأنه يحتوي على الأشياء التي تتوقعها، مثل صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، وحمام سباحة، ومغطس وغرفة بخار وساونا وغرفة ملابس كبيرة تتسع لـ 25 رياضياً، كما أن لدى المجمع إضافات عالية التقنية، مثل غرف الارتفاع والتبريد والمناخ، ومختبر الأداء لإعطاء بيانات المدربين.

ويضم المجمع مرافق طبية كاملة مع أطباء ومدلكين، وملعبين لكرة القدم مطابقين لمعايير (فيفا)، ويحتوي المرفق على ملعبين بالحجم الكامل مع عشب نقي يتوافق مع معايير الفيفا، وأحدهما لديه مسار لألعاب القوى وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للقوى ، بينما الآخر محاط بالأشجار.

ملاعب متنوعة

ويضم المجمع، ملاعب لعدد من الرياضات الداخلية، بما في ذلك الاسكواش، البادل تنس، الكرة الشاطئية، الطائرة، والريشة الطائرة والمبارزة.

وإلى جوار المجمع، هناك مركز الغوص اللؤلؤي، وهو ليس جزءاً من المجمع الرياضي، ولكن في الموقع نفسه، والمركز المصمم على شكل صدفة، أعمق حمام سباحة ترفيهي في العالم، بالإضافة إلى الاستاد الداخلي، ويستضيف الملعب ذو المستوى العالمي، المباريات المحلية والدولية في كرة الصالات، الطائرة، السلة، الريشة الطائرة، الملاكمة، المبارزة، الجمباز.

أندية عالمية

ونوهت «ذا صن»، إلى استمتاع أندية عالمية بزيارة دبي، والتدريب في مجمع ند الشبا، ومنها مانشستر يونايتد، والذي قام بزيارة دبي عام 2018، ريال مدريد، ومجموعة أندية أخرى من جميع أنحاء أوروبا، والتي تحرص على إقامة معسكراتها في دبي .

وتستمتع الفرق والرياضيون بالمرافق العالمية التي تمتلكها دبي كما أن مجمع ند الشبا الرياضي بشكل خاص بجانب الإقامة في أفخم الفنادق.

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