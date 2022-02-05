الوصل وبني ياس.. تحسين المراكز

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، دبي - إيهاب زهدي

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يستضيف الوصل نظيره بني ياس، في السادسة والنصف من مساء اليوم، باستاد زعبيل، في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ويدخل الفريقان المباراة بدافع حصد النقاط الثلاث، لتحسين موقعيهما في الترتيب، مع انطلاقة الدور الثاني.

وحسم الوصل مواجهة الفريقين بالدور الأول، بالفوز بهدف وحيد سجله راميرو في الجولة الأولى، ويبلغ رصيد الفريق 17 نقطة، ويسبقه بني ياس بـ 18 نقطة. ويدخل بني ياس الدور الثاني من دون أية صفقات جديدة فيما يفتقد في مواجهة الوصل، أحمد شحدة أبو ناموس للإصابة، وجواو فيكتور للإيقاف، ولم تتأكد مشاركة سهيل النوبي

وقال هيلمان مدرب الوصل: واجهنا بعض الصعوبات تتمثل في غيابات مؤثرة خلال فترة الإعداد، بسبب الإصابات أو للارتباطات الدولية ، ولكن استعداداتنا لمواجهة بني ياس جيدة، وهدفنا الثلاث نقاط، لتعزيز موقفنا في الدوري.

وشدد إيسايلا مدرب بني ياس على صعوبة المباراة خصوصاً وأن الفريق واجه المنافس مرات عدة هذا الموسم ولم يتمكن من تحقيق الفوز، ولكن بني ياس سيسعى لتغيير الصورة في لقاء اليوم.

وقال: الفريق تطور بشكل ملحوظ في الفترة السابقة، وعمل بشكل جيد خلال التوقف، مؤكداً أن هدفه الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية،ويجب علينا عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة أمام الوصل

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