"كمارا" يقود الشارقة لفوز صعب على كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل

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حقق الشارقة فوزاً صعباً خارج ملعبه وتغلب على مضيفه كلباء بهدف اللاعب الغيني عثمان كمارا الذي احرزه في الدقيقة 52 ، واهدر لاعب الشارقة البرازيلي برنارد ركلة جزاء في الدقيقة 73 من عمر المباراة ليرفع الشارقة رصيده الى 26 نقطة متقدماً نحو المركز الثالث بشكل مؤقت ، وظل اتحاد كلباء في المركز السابع برصيد 18 نقطة .

ساد الحذر الشديد مجريات الشوط الأول وغابت الفرص الحقيقية امام مرمى الفريقان ، بعد ان انحصرت الكرة وسط الملعب ، وفي آخر انفاس هذا الشوط بدأ اللاعبون التحرر من القيود المفروضة عليهم ويتمكن الشارقة من تسجيل هدف " ابيض " تم الغائه من قبل المساعد الأول علي النعيمي بحجة التسلل، ووجد لاعب كلباء الشاب فهد باروت فرصة افتتاح التسجيل من الكرة العرضية التي مررها له احمد جشك لكن باروت لم يحسن التصرف مع الفرصة السهلة التي وصلته ومرمى الحارس عادل الحوسني شبه خالِ لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين .

ومع انطلاقة شوط المدربين وضحت رغبة الضيوف في تغيير لوحة النتيجة الصفرية، وقد كان لهم ما أرادوا بعد ان تمكن الغيني عثمان كمارا من تسجيل هدف المباراة الوحيد للشارقة من تسديدة قوية غالطت الحارس جمال عبد الله ليرفض اللاعب الاحتفال بالهدف الذي احرزه في الدقيقة 52 احترماً للفترة القصيرة التي قضاها كمارا بين جدران كلباء خلال مباريات مرحلة الذهاب .

وفوت البرازيلي برنارد فرصة مضاعفة الغلة للشارقة بعد ان أضاع ركلة جزاء ارتكبها مدافع كلباء وليد راشد مع كمارا في الدقيقة 73 ، وكاد البديل فهد سبيل ان يدرك التعادل من الضربة الراسية التي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 89 لينتهي اللقاء بفوز الشارقة بهدف .

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