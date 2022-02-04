طيران الإمارات تستضيف "إيه سي ميلان" في جناحها بإكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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استقبلت طيران الإمارات -الشريك الأول والناقل الرسمي لإكسبو 2020 دبي- وفد نادي "إيه سي ميلان" لكرة القدم في جناحها بالمعرض.

ترأس وفد "إيه سي ميلان" إيفان غازيديس الرئيس التنفيذي للنادي الذي ترعاه طيران الإمارات وضم الوفد عددا من كبار المديرين التنفيذيين في النادي.

واستمتع أعضاء الوفد الزائر بالتجارب التفاعلية لمستقبل الطيران ومنها الانطلاق في رحلة طيران خاصة. وتقدم طيران الإمارات في جناحها 10 تجارب مستقبلية غامرة تسلط الضوء على أفضل الآتي في مجال الطيران ومدى أهمية التنقل بالنسبة للعالم حاضراً ومستقبلا.

وأعرب إيفان غازيديس عن سعادته بزيارة جناح طيران الإمارات في إكسبو 2020 دبي حيث يجسد الجناح الرائع روح هذه العلامة التجارية التي تعني التميز والابتكار ورسم اتجاهات جديدة وما تواجدنا هنا اليوم في دبي مع طيران الإمارات بعد 15 عاما من شراكتنا سوى شاهد على العلاقة الإيجابية والمثمرة بين العلامتين التجاريتين والتي تطورت وازدادت قوة على مر السنين بفضل قيمنا ورسالتنا المشتركة.

وشارك الرئيس التنفيذي لنادي "إيه سي ميلان" خلال جولته في إكسبو في حلقة نقاشية حول مستقبل كرة القدم ودورها في المجتمع وأهمية جيل جديد من الملاعب ما أبرز منظور النادي حول كيفية تأثير البنية التحتية المستدامة إيجابيا على اللعبة وكذلك على المجتمعات المحلية.

واستند النقاش على دراسات حالة والغوص في سبب كون الاستاد الجديد في مدينة النادي يعد رصيداً حاسماً لمستقبل "إيه سي ميلان" كما زار أعضاء الوفد جناحي دولة الإمارات العربية المتحدة وايطاليا خلال جولتهم في إكسبو 2020 دبي.

ويعد "إيه سي ميلان" أحد أكثر الأندية نجاحا في إيطاليا وأوروبا وعلى الساحة الدولية حيث فاز بلقب دوري أبطال اوروبا 7 مرات وبالدوري الإيطالي 18 مرة.

وبدأت مسيرة طيران الإمارات مع النادي منذ عام 2007 ووصلت إلى مرتبة الراعي الأول حيث ظهر شعار الناقلة على قميص "إيه سي ميلان" لأول مرة في موسم 2010/ 2011 وستستمر رعاية طيران الإمارات للنادي حتى موسم 2022/ 2023.

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