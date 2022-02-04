بعشرة لاعبين ..الوحدة يقلب الطاولة على العروبة برباعية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – سيف الكعبي

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قلب الوحدة الطاولة على العروبة وحول تأخره بهدف إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت اليوم بإستاد بني ياس بالشامخة في افتتاح مباريات الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة ليقلص الفارق إلى ثلاثة نقاط مع العين المتصدر، كما كرر الفريق فوزه للمرة الثانية برباعية على العروبة هذا الموسم بعدما فاز بنفس النتيجة في مباراة الدور الأول.

ونجح الوحدة في تحقيق الفوز على الرغم من خوضه اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد أن أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه حارس العنابي محمد الشامسي بعد العودة لتقنية الفيديو عقب عرقلة الحارس لمهاجم العروبة علي مدن خارج المنطقة.

واضطر الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة إلى سحب اللاعب طحنون الزعابي وإشراك الحارس البديل راشد علي.

واستغل العروبة الموقف ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق سعيد عبيد بعد تمريرة متقنة من سالم سيف.

وحاول الوحدة رغم النقص العددي وهاجم مرمى العروبة ولكن لم يحالفه التوفيق في أكثر من كرة على مدار الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وانتفض الوحدة في الشوط الثاني وظهر بشكل أفضل من منافسه رغم النقص العددي إلى أن تمكن عمر خريبين من معادلة النتيجة في الدقيقة 55 بهدف بكرة رأسية من الركنية التي أرسلها إسماعي مطر.

وتجلى قائد العنابي في الدقيقة 67 عندما أحرز الهدف الثاني لفريقه من ركنية ذهبت مباشرة في شباك حارس العروبة.

وتعادل علي مدن للضيوف في الدقيقة 80، إلا أن الوحدة واصل سيطرته على مجريات الأمور، وأعاد جواو بيدرو الفريق للتقدم مجدداً بالهدف الثالث في الدقيقة 83، قبل أن يضيف البرتغالي أدريان سيلفا الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

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