4 فرق تدشن الدور الثاني اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم، محمد صادق، محمد فضل

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تدشن مباراتا الوحدة مع العروبة، وكلباء مع الشارقة، انطلاقة الدور الثاني لدوري «أدنوك للمحترفين»، ضمن منافسات الجولة 14، والتي تقام على مدى 3 أيام، ويبحث الوحدة في الخامسة والنصف مساء اليوم، باستاد الشامخة عن تكرار فوزه على العروبة، وتقام المباراة وسط فوارق كبيرة بين الفريقين. ويتطلع «العنابي» لمواصلة مشواره الجيد في الدوري.

حيث يحتل المركز الثاني، برصيد 24 نقطة، فيما يحاول العروبة «8 نقاط» الخروج من المركز قبل الأخير، وفاز الوحدة على العروبة بالدور الأول 4 - 1، ويغيب عنه، مارتينز للإيقاف، بسبب تراكم الإنذارات، والبرازيلي بيمنتا للإصابة.

فيما ضمت شركة الكرة في العروبة، عدداً من الوجوه الجديدة خلال «الميركاتو»، على رأسهم البرازيلي كايكي، والنيجيري وليام «مقيم».

ويستقبل كلباء في الثامنة مساء اليوم، ضيفه الشارقة، في ديربي خاص، وفاز الشارقة ذهاباً بهدف دون رد، ويدخل المباراة برصيده 23 نقطة، في المركز الرابع، بفارق المواجهات المباشرة مع شباب الأهلي، الثالث، ويتطلع للمحافظة على حظوظه بالمنافسة، خاصة بعد أن قلص الفارق بينه والمتصدر إلى 7 نقاط، بفضل الفوز في ختام الدور الأول على العين، ويحتل كلباء المركز السابع برصيد 18 نقطة، وخسر في الجولة 13 أمام بني ياس، بنتيجة 1 - 3.

ويغيب محمد عبد الباسط، عن الشارقة بسبب تراكم الإنذارات، فيما دعم كلباء صفوفه خلال «الميركاتو»، بالكولومبي جورد مورينو، والغامبي إبراهيما جاتا «مقيم»، ويغيب عنه برايان للإصابة.

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