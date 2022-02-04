12 فعالية رياضية في دبي خلال العطلة الأسبوعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد دبي تنظيم 12 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة تقام في عطلة نهاية الأسبوع الجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع على مختلف المناطق بدبي، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، وتتصدرها الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزلج على الماء بالمظلات «كايت سيرف» على شواطئ جميرا غداً وبعد غد.

وينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء للموسم الخامس على التوالي، وينظم مجلس دبي الرياضي سلسلة فعاليات «يلا يوغا» المخصصة للسيدات في أبرز المناطق السياحية بدبي، للاستمتاع بممارسة رياضة اليوغا بخصوصية تامة مع أفضل المدربات المحترفات في اليوغا.

وتقام الفعالية في «أدرس سكاي فيو» بمنطقة داون تاون، ويستضيف مجمع حمدان الرياضي غداً وبعد غد، بطولة أبيكس للسباحة للبراعم والناشئين من 7 إلى 12 سنة أولاد وبنات، بمشاركة 400 سباح وسباحة يمثلون 25 نادياً حكومياً وأكاديمية خاصة وتعد الأولى في 2022.

ويقام غداً داخل أروقة إكسبو دبي، سباق تيري فوكس تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وينظمه مجلس الأعمال الكندي بدبي بهدف زيادة الوعي ودعم أبحاث السرطان وهو مفتوح للمشاركين من جميع الأعمار ومختلف المستويات، الذين يمكنهم الاختيار بين الجري أو المشي لمسافة 3 أو 5 كيلومترات.

ويشهد مضمار القدرة للدراجات الهوائية في محمية المرموم مشاركة مئات الدراجين من مختلف الجنسيات والأعمار المتحمسين في تحدي «في بي» للدراجات الهوائية غداً، كما تستمر بطولة الإمارات للمواي تاي حتى الأحد المقبل في فستيفال أرينا في دبي فستيفال سيتي.

وتقام بطولة فبراير بليتز للشطرنج الخاطف في نادي دبي للشطرنج والثقافة غداً، ويقام في اليوم نفسه سباق «اركض مع الأبطال» للجري في مسار الجري بميدان غولف، وسباق ميديا 1 للجري العمودي في فندق ميديا وان في مدينة دبي للإعلام، وتقام بطولة مدينة دبي للاستثمار للشركات الخاصة الرياضية من الغد وحتى 26 الجاري في مدرسة السلام كوميونيتي بمنطقة الطوار 2، وبطولة التنس للسيدات بعد غد في فندق حياة ريجنسي، وسباق السباحة في المياه المفتوحة على شاطئ نادي ريفا في نخلة جميرا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز