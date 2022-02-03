راشد النعيمي يزور عبد الله الظاهري في المستشفى

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عبد الله إبراهيم الظاهري أمين السر العام ومشرف فريق عجمان لكرة القدم بمستشفى "هيلث بوينت" في أبو ظبي حيث يواصل علاجه فيها من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً، ووجدت الزيارة صداها الطيب، لدى الظاهري وأسرته وعموم الرياضيين.

وكان الشيخ راشد النعيمي حرص على تفقد ومعاودة الظاهري منذ بدايات الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها وأشرف بشكل شخصي على نقله لمستشفى "كليفلاند" في أبوظبي والتي وجد فيها العناية الطبية اللازمة، قبل أن يُنقل لمرحلة أخرى من العلاج التأهيلي في مستشفى "هيلث بوينت" بأبوظبي أيضاً.

وانعكس الاهتمام الذي أولاه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ايجاباً على الظاهري وجميع أفراد أسرته، وأسرة نادي عجمان والرياضيين جميعاً، مؤكدين جميعاً على ان هذا الاهتمام ليس غريباً على الشيخ راشد النعيمي.

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