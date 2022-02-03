12 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية في دبي نهاية الأسبوع

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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تشهد دبي تنظيم 12 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة تقام في عطلة نهاية الأسبوع الجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع على مختلف المناطق بدبي، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وتأتي فعاليات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزلج على الماء بالمظلات (كايت سيرف) في صدارة الفعاليات الرياضية التي تنظم في نهاية الأسبوع، وتقام الفعالية على شواطئ جميرا يومي السبت والأحد، وينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع لجنة الامارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء للموسم الخامس على التوالي.



وينظم مجلس دبي الرياضي سلسلة فعاليات "يلا يوغا" المخصصة للسيدات والتي تقام في أبرز المناطق السياحية بدبي، للاستمتاع بممارسة رياضة اليوغا بخصوصية تامة مع أفضل المدربات المحترفات في اليوغا بمختلف أنواعها، وتقام الفعالية هذا الشهر في أدرس سكاي فيو بمنطقة داون تاون، وستقام وكانت فعالية الشهر الماضي قد أقيمت في "ذا فيو" بنخلة جميرا.



كما يستضيف مجمع حمدان الرياضي يومي السبت والأحد 5 و6 فبراير، بطولة أبيكس للسباحة للبراعم والناشئين من 7 إلى 12 سنة أولاد وبنات، ويشارك فيها 400 سباح وسباحة يمثلون 25 ناديا حكوميا وأكاديمية خاصة على مستوى الدولة، وتشمل المنافسات في كافة سباقات السباحة منها الحرة والظهر والفراشة والصدر لمسافات 50 و100 و200 متر، وتعد أولى بطولات السباحة في عام 2022.



ويقام سباق تيري فوكس تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ورئيس اللجنة العليا لإكسبو دبي2020 وينظمه مجلس الأعمال الكندي بدبي بهدف زيادة الوعي ودعم أبحاث السرطان، وينطلق هذا الحدث العائلي غير التنافسي في الساعة 7:00 صباح السبت 5 فبراير 2022 من داخل أروقة إكسبو دبي، وهو مفتوح للمشاركين من جميع الأعمار ومختلف والمستويات والقدرات البدينة، الذين يمكنهم الاختيار بين الجري أو المشي لمسافة 3 أو 5 كيلومترات.



ويشهد مضمار القدرة للدراجات الهوائية في محمية المرموم الطبيعية مشاركة مئات الدراجين من مختلف والجنسيات والأعمار المتحمسين في تحدي "في بي" للدراجات الهوائية صباح يوم السبت 5 فبراير، كما تقام بطولة الإمارات للمواي تاي خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير الجاري في فستيفال أرينا في دبي فستيفال سيتي.



وتقام بطولة فبراير بليتز للشطرنج الخاطف 2022 في نادي دبي للشطرنج والثقافة يوم السبت 5 فبراير، ويقام في ذات اليوم سباق "اركض مع الأبطال" للجري في مسار الجري بميدان جولف، وسباق ميديا 1 للجري العامودي في فندق ميديا وان في مدينة دبي للإعلام، وتقام بطولة مدينة دبي للاستثمار للشركات الخاصة الرياضية خلال الفترة من 5 إلى 26 فبراير الجاري في مدرسة السلام كوميونيتي بمنطقة الطوار 2، وبطولة التنس للسيدات يوم الأحد 6 فبراير في فندق حياة ريجنسي، وسباق السباحة في المياه المفتوحة الذي يقام على شاطئ نادي ريفا في نخلة جميرا.

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