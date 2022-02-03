مارفيك:لست راضياً عن أداء «الأبيض» وتوقعت الأفضل

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، عن حزنه للخسارة التي تعرض لها الأبيض أمام إيران بهدف دون مقابل في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وقال خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه غير راض عن الأداء، وكان يتوقع مستوى أفضل من الذي ظهر به المنتخب. كما تحدث مارفيك عن مجريات المباراة، وقال: في الشوط الأول حاولنا أن نلعب بطريقتنا الخاصة وأن نسيطر على اللقاء، وبعد طرد لاعب من المنتخب الإيراني في الشوط الثاني لعبنا لفترة ضد عشرة لاعبين، حاولنا أخذ زمام المبادرة، لكن المنافس دافع عن تقدمه ولم نستطع صناعة الكثير من الفرص.

واعتبر مدرب منتخبنا الوطني، أن المنتخب كان يجب أن يقدم مستوى أفضل حسب ظروف المباراة، لكن هذا لم يحدث ليفقد الفريق نقاط المباراة، وقال: ما زلنا في السباق نحو المركز الثالث ومتمسكون بفرصة «الملحق»، ولكنني حزين للخسارة التي تعرضنا لها.

مشاركة

ولفت مارفيك إلى أن حصول اللاعبين عبدالله رمضان وطحنون الزعابي على بطاقات صفراء قاد لإيقافهما، مؤكداً أنهما لاعبان مهمان وأن الأبيض سيفتقد جهودهما في المباراة المقبلة، متمنياً أن يستعيد المنتخب جهود اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

فيما عبر وليد عباس لاعب منتخبنا الوطني عن حزنه لخسارة 3 نقاط غالية أمام إيران، وقال أدينا خلال فترات المباراة وكنا الأفضل في الشوط الثاني وحاولنا تعديل النتيجة ولم نوفق في استغلال الفرص، ولكن الأداء لم يشفع لنا للفوز بالمباراة، وعموماً علينا طي تلك الصفحة والتركيز في قادم المباريات، حيث لدينا لقاء مهم أمام العراق يوم 24 مارس وعلينا التركيز له جيداً، وقال وليد عباس سنقاتل حتى آخر فرصة للتأهل.

منافسة

من جهة أخرى، أدت خسارة الأبيض من منافسه إيران بهدف دون مقابل، في مباراة غاب فيها الهجوم الإماراتي الذي استسلم للرقابة، إلى زيادة التنافس على المركز الثالث، حيث أصبحت المنافسة عليه ثلاثية، بين منتخبنا الذي لم تؤثر الخسارة على موقفه في المجموعة، حيث احتفظ بالمركز الثالث برصيد تسع نقاط، وأصبح الفارق بينه والمنتخب اللبناني أقرب المنافسين ثلاث نقاط، بعد أن انتهى لقاء لبنان والعراق الذي جرى اليوم بالتعادل بهدف لكل.

وكانت بعثة منتخينا الوطني الأول لكرة القدم قد وصلت إلى البلاد عقب انتهاء المباراة وانضم اللاعبون إلى أنديتهم تمهيداً لانطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز