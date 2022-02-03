الظفرة أكبر المستفيدين من «الميركاتو»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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كشف المستشار يعقوب محمد العلي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المتحدث الرسمي للجنة، أن نادي الظفرة يعتبر أكثر المستفيدين من فترة القيد الشتوي بين أندية المحترفين بعد أن أجرى 20 معاملة، كما يعتبر فريق جلف اف سي المشارك في دوري الدرجة الأولى ثاني أكثر المستفيدين بعدد 18 معاملة، وفي الدرجة الثانية سجل فريق لايغا 31 معاملة وفي دوري الدرجة الثالثة سجل رويال 20 معاملة. وأضاف المستشار يعقوب محمد العلي إن طلبات الأندية بلغت 702 طلب، منها 118 حالة استبدال، و20 إعارة لاعب داخل الدولة، و41 حالة انتقال لاعب داخل الدولة، و523 تسجيل لاعب، فيما تم إنهاء 45 طلباً للأندية المحترفة، منها 18 طلباً لتسجيل لاعب، و16 استبدال لاعب، و11 إعارة لاعب داخل الدولة.

وقال العلي إن إجمالي طلبات أندية الدرجة الأولى بلغت 89 طلباً مقسمة إلى 46 طلب تسجيل لاعب، و25 استبدال لاعب، و8 إعارات لاعب داخل الدولة، و10 انتقالات لاعب داخل الدولة. فيما قامت أندية الدرجة الثانية بإجراء 125 طلباً، تنوعت بين 83 طلباً لتسجيل لاعب، 41 طلباً لاستبدال لاعب، ومعاملة 1 انتقال لاعب داخل الدولة.

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